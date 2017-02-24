ЮниорБанк объявил о начале конкурса «Классная жизнь»

В марте 2017 года стартует новый конкурс от ЮниорБанка «Классная жизнь». Принять участие в конкурсе могут классные коллективы, которые сделают фотографию своей школьной жизни. Авторы фотографий, набравших наибольшее количество голосов, получат денежный сертификат от ЮниорБанка.

Об этом сообщили в пресс-офисе ПриватБанка в Николаеве.

По словам директора ЮниорБанка в Николаеве Натальи Стройнецкой, идея конкурса родилась во время награждения победителей конкурса «Новое поколение выбирает» - учеников 10 класса Полигоновской школы. Дружный и сплоченный класс, царящая в нем атмосфера покорили представителей банка. Ребята любят проводить вместе время после уроков, занимаются творчеством. ЮниорБанк решил поощрить такие классные коллективы.

Классам, которые хотят принять участие в конкурсе, нужно сделать общую фотографию, которая расскажет о школьной жизни: интересах, увлечениях и общих занятиях. Фотографии принимаются до 13 марта 2017 года. Победитель конкурса будет определен путем голосования в группе «ЮниорБанк Николаев» в Facebook.

- С большим нетерпением ждем результатов совместного творчества наших юниоров, - рассказывает директор ЮниорБанка в Николаеве Наталья Стройнецкая. - Особенно приветствуются яркие, эмоциональные и живые фотографии, совместные селфи.

Заявки на участие в принимаются на e-mail: svetlanachub0107@gmail.com от классов, которые участвовали в обучающих мероприятиях ЮниорБанка, и у большинства ребят есть карты Юниора (не менее 70% от общего количества). Подробную информацию о конкурсе можно уточнить по телефонам: 066 765 7856 или 067 482 71 34.

ЮниорБанк – социальный проект ПриватБанка. Миссия ЮниорБанка – показать, как устроен банк каждому ребенку страны. Обучающая программа ЮниорБанка состоит из экскурсий в отделения банка, уроков финансовой грамотности на базе общеобразовательных школ, бизнес-квестов и школы финансовой грамотности. Всю информацию об обучающих программах ЮниорБанка можно найти на официальной сайте: www.juniorbank.com.ua.