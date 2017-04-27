На Донбассе под обстрелами боевиков погиб один украинский военнослужащий, еще шестеро – ранены

За минувшие сутки, 26 апреля, подразделения пророссийские боевики 47 раз открывали огонь по позициям сил проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия противник бил по позициям рядом Широкино. С 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам вблизи населенного пункта Водяное. Минометы калибра 82-мм противник применил по позициям украинских бойцов рядом с Березовым. Защитников Марьинки боевики обстреливали из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия, а защитников Красногоровки, Новотроицкого и Павлополя – из гранатометов и стрелкового оружия. Позиции возле населенного пункта Гнутово противник обстреливал из пулеметов крупного калибра, а опорные пункты вблизи Чермалык – из стрелкового оружия. В районе Марьинки также действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении, по позициям вблизи Троицкого противник бил из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия. Минометы калибра 82-мм, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие боевики применяли по опорным пунктам возле Верхнеторецкого. По защитникам Авдеевки противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников населенного пункта Пески обстреливал из гранатометов и пулеметов крупного калибра. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики били по позициям рядом с Майорским и Новгородскоим. Также под Новгородским действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра подразделения пророссийских боевиков били по опорным пунктам вблизи Новоалександровки. Огнем минометов калибра 120-мм противник накрывал позиции возле населенного пункта Попасная, а с 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Троицкого. Защитников Новозвановки противник обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а защитников Станицы Луганской – из гранатометов и стрелкового оружия.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня», – отмечают в штабе.

При этом, по данным разведки штаба АТО, в результате ответа противнику огнем, 25 и 26 апреля уничтожено трех пророссийских боевиков, еще семеро боевиков незаконных вооруженных формирований ранены.

Напомним, что в штабе АТО за последние дни отмечают усложнение ситуации на Донбассе. Так, 25 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения.