Представители «ЛНР» посетят украинские тюрьмы

Представители незаконной организации «ЛНР» планируют посетить задержанных за преступления против Украины, которые находятся в колониях и тюрьмах на подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса.

Об этом пишет Громадське со ссылкой на собственные источники.

Верификация находящихся в украинских тюрьмах представителей «ЛНР» должна начаться 4 мая. Она будет проводиться с целью выяснить, действительно ли некоторые задержанные отказываются быть переданными на подконтрольную боевикам территорию.

Верификация проводится при участии представителей миссии ОБСЕ и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Отмечается, что процесс верификации обвиняемых за связь с «ДНР» уже проводится. По данным издания, представители «ДНР» уже посетили несколько мест содержания на подконтрольной Украине территории.

Как сообщали сепаратистские СМИ, делегацию «ЛНР» будет представлять участница рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева.

Напомним, о верификации списков пленных участники Трехсторонней контактной группы в Минске договорились 26 апреля. Через 2 дня началась проверка заявлений лиц, которых могут помиловать в обмен на пленных, которых удерживают боевики.