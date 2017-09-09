«На него давно охотились российские спецслужбы», – в СБУ рассказали о погибшем при взрыве авто в Киеве

Погибший от взрыва в центре Киева Али Тимаев, известный как Тимур Махаури, всеми возможными средствами боролся с «путинским» режимом, был личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова, что и вызвало охоту на него российскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как известно, 8 сентября в Киеве в районе между улицей Бассейной и Большой Васильковской взорвался автомобиль «Toyota Camry» на грузинских номерах.

По информации спецслужбы, Али Тимаев, никнейм – «Тимур Махаури», родился 4 апреля 1978 года в селе Гучум-Кале, Итум-Калинского района, Чеченской республики.

Тимур Махаури на фронте под Авдеевкой

В период с 1999 по 2000 годы Тимаев участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, получил огнестрельное ранение. В 2008 году принимал непосредственное участие в Грузино-российской войне на стороне Грузии.

«На него давно «охотились» российские спецслужбы. Всего в отношении него было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВУ в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить. Поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО», – отметили в СБУ.

Напомним, что в июне этого года в Киеве взорвался «Mercedes» и погиб один из руководителей управления военной разведки. Ранее в Мариуполе в результате теракта погиб полковник СБУ.