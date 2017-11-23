Единственный способ защиты крымских татар - это освобождение Крыма от оккупации, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что единственный способ защиты крымских татар - это освобождение Крыма от оккупации Российской Федерацией.

Об этом глава государства заявил в ходе рабочего визита в Брюссель, передает пресс-служба главы государства.

- Ужасные события, которые произошли сегодня в Крыму во время обысков и при задержании крымскотатарских активистов. Активистка, которая имеет очень важную историю защиты интересов крымскотатарского народа, во время задержания умерла. Мы не собираемся с этим мириться, Россия должна нести ответственность за эти ужасные шаги. Хочу подчеркнуть, что единственной формой защиты крымскотатарского народа является освобождение Крыма от оккупации, - заявил Порошенко.