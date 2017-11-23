Единственный способ защиты крымских татар - это освобождение Крыма от оккупации, - Порошенко

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 803 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(481)   

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что единственный способ защиты крымских татар - это освобождение Крыма от оккупации Российской Федерацией. 

Об этом глава государства заявил в ходе рабочего визита в Брюссель, передает пресс-служба главы государства.

- Ужасные события, которые произошли сегодня в Крыму во время обысков и при задержании крымскотатарских активистов. Активистка, которая имеет очень важную историю защиты интересов крымскотатарского народа, во время задержания умерла. Мы не собираемся с этим мириться, Россия должна нести ответственность за эти ужасные шаги. Хочу подчеркнуть, что единственной формой защиты крымскотатарского народа является освобождение Крыма от оккупации, - заявил Порошенко.

Напомним, в аннексированном Крыму после задержания умерла 83-летняя активистка крымскотатарского движения.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор