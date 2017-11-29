На Донеччине боевики обстреляли КПВВ «Майорское», где находились мирные жители

На Донеччине пророссийские боевики во вторник вечером, 28 ноября, обстреляли контрольный пункт пропуска «Майорское», где кроме военных находились мирные жители, оставшиеся на ночь.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбук.

Так, с 21:45 до 22:15 боевики обстреляли КПВВ «Майорское» из стрелкового оружия. К тому времени в пункте оказания помощи находились 11 гражданских, которые остались на ночевку на КПВВ, и четыре сотрудника ГСЧС.

«Во время обстрела гражданские по приказу спасателей спустились в укрытие и благодаря этому никто не пострадал. А в надувном модуле ГСЧС обнаружили два отверстия от попадания пуль. Сегодня утром модуль отремонтировали и возобновили его работу», - написал Жебривский.

Напоминаем, что боевики утром 28 ноября начали обстрелы населенных пунктов Майское и Гладосово в Донецкой области, недавно возвращенные ВСУ под контроль украинского правительства.