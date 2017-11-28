Боевики начали обстрел села Майское и поселка Гладосово, которые недавно были возвращены под контроль Украины

Боевики утром 28 ноября начали обстрелы населенных пунктов Майское и Гладосово в Донецкой области, недавно возвращенные ВСУ под контроль украинского правительства.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Ранее сообщалось, что украинские военные взяли под свой контроль населенные пункты Майское и Гладосово в Донецкой области.

«Эти действия НЗФ ОРДО расцениваются как очередная провокация дискредитации подразделений ВСУ в АТО и недопущение наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации и обстановки по поводу нарушений боевиками ОРДО «режима тишины» в указанных населенных пунктах», - говорится в сообщении.

Также СЦКК осудила действия боевиков по обстрелу населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

«Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей», - заявили в СЦКК.

Напоминаем, что за прошедшие сутки, 27 ноября, пророссийские боевики 22 раза нарушили режим тишины на всей линии соприкосновения, неоднократно применяя минометы различных калибров. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение, его в удовлетворительном состоянии госпитализировали.