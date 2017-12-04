Боевики 38 раз обстреливали ВСУ в зоне АТО – один украинский боец погиб, четверо ранены

За минувшие сутки, 3 декабря, пророссийские боевики 38 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на Донбассе. В результате боевых действий один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения и один боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной. Российско-оккупационные войска все чаще совершают обстрелы позиций сил АТО из вооружения, которое должно быть отведено от линии соприкосновения, в том числе с применением танков», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении с наступлением сумерек боевики активизировались у Троицкого и Луганского. Вблизи этих прифронтовых населенных пунктов также вели огонь из 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали украинские позиции неподалеку Новоалександровки, Желтого, Золотого и Крымского.

На Донецком направлении вечером эпицентр противостояния с Приазовья переместился в пригород Авдеевки. Здесь террористы неоднократно открывали огонь из всего имеющегося пехотного вооружения, а ближе к полуночи более часа вели огонь из вооружения танка. Из минометов калибра 82 мм боевики обстреливали защитников Верхнеторецкого и Лебединского, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - защитников Талаковки и Марьинки.

Напомним, на Донеччине пророссийские боевики во вторник вечером, 28 ноября, обстреляли контрольный пункт пропуска «Майорское», где кроме военных находились мирные жители, оставшиеся на ночь.