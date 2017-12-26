За прошедшие сутки в АТО боевики два раза нарушили режим перемирия

За минувшие сутки, 25 декабря, в зоне проведения АТО российско-террористические войска два раза нарушили режим тишины.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

На Донецком направлении, около 19:00, российские наемники вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе Павлополя на Приазовье. 5 мин калибра 120-миллиметров в сторону украинских позиций прилетели с временно оккупированного населенного пункта Сосновское.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты у Станицы Луганской. А в районе населенного пункта Новгородское был зафиксирован пролет вражеского БПЛА, запрещенного минского договоренностями.

Всего, за минувшие сутки, российско-террористические войска 2 раза нарушили режим тишины. В обоих случаях украинские военные огонь не раскрывали. В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

«Подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в больнице Днепра умер участник АТО, за жизнь которого врачи боролись четыре дня.