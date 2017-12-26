На Донетчине пограничники задержали «полицейского ДНР», который из-за беззакония в «республике» хотел сбежать в Германию

Пограничники задержали экс-полицейского террористической организации «ДНР», который пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию через КПВВ «Гнутово» и убежать в Германию.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Гражданина Украины 1981 года рождения задержали 25 декабря.

«Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы мужчина проходил службу в Снежнянском отделе так называемой «полиции ДНР» в должности оперуполномоченного», - говорится в сообщении.

По словам задержанного, он уволился из-за "полного беспредела и коррупции в рядах своих коллег".

«Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти тяжело, поэтому в Мариуполь ехал, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию», - сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники направили в отдел Нацполиции в Донецкой области сообщение по ч.1 статьи 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Задержанного экс-оперуполномоченного «ДНР» передали сотрудникам полиции.

Напомним, на Луганщине СБУ задержала россиянина, ехавшего воевать за боевиков, но вскоре отпустила его обратно в РФ.