Россия может начать большую войну после ухода Путина, - советник президента

Ростки откровенного фашизма и религиозного фундаментализма в России дадут настоящие плоды как раз к 2024 году, когда Владимир Путин уйдет с политической арены. И это может привести к большой войне.

Об этом заявил Владимир Горбулин, советник президента, директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ, сообщает «Зеркало недели».

«Нельзя исключать, что Россия параллельно полным ходом готовит и альтернативный сценарий – сугубо военный. Впрочем, вопрос большой войны – это еще и вопрос политического будущего самой России и Путина в частности. Высказываются мнения (с которыми вполне можно согласиться), что угроза большой войны по инициативе России – это вероятность, которая приходится на период после ухода Путина с должности в 2024 году (если не случится каких-либо экстремальных ситуаций)».

«Кто будет выбран в качестве приемника в тот момент – непонятно, но есть высокая вероятность, что результат может оказаться неожиданно страшным. В т.ч. для мировой стабильности. Вполне возможно, что нынешние попытки сравнивать Путина с Гитлером, конечно, приносят какое-то минимальное моральное удовлетворение, однако не совсем по адресу – вполне возможно в исторической перспективе Путин окажется скорее Гинденбургом, чем Гитлером», - считает советник.

Напомним, ранее Верховный суд РФ подтвердил, что Навальному не дадут баллотироваться на выборах президента России.