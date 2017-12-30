Верховный суд РФ подтвердил, что Навальному не дадут баллотироваться на выборах президента России

Верховный суд России не удовлетворил жалобу политика Алексея Навального, оспорившего решение Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента.

Об этом сообщает «Медиазона».

Навальный подал административный иск о защите избирательных прав и признании постановления ЦИК незаконным 28 декабря. Тремя днями ранее ЦИК отказалась зарегистрировать политика в качестве кандидата на пост президента, сославшись на имеющийся у него условный срок по делу «Кировлеса». После этого оппозиционер объявил «забастовку избирателей».

Верховный суд отменил первый приговор по делу «Кировлеса» после решения ЕСПЧ о нарушении прав обвиняемых, после чего вернул его на рассмотрение в тот же суд, который вновь признал Навального и второго обвиняемого Петра Офицерова виновными.

Поскольку организация хищения в особо крупном размере, после приговора Навальный лишился пассивного избирательного права. Однако в своей жалобе политик настаивает, что приговор не является препятствием к участию в выборах, поскольку, согласно статье 35 Конституции, не могут избираться на пост президента лишь недееспособные граждане и те, кто находится в местах лишения свободы.

Но Верховный суд отказался удовлетворить иск Навального на отказ в регистрации его кандидатом на выборах президента. Адвокаты политика заявили, что не согласны с решением суда и намерены обжаловать его.