Сутки в АТО: боевики произвели 20 обстрелов из запрещенного оружия, в результате двое военных пострадали

За прошедшие сутки, 16 февраля, российско-оккупационные войска на Донбассе применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями - зафиксировано 20 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, указано, что на Луганском направлении основная враждебная активность состоялась в районе Светлодарской дуги: неоднократно из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Луганского. При этом, отмечается, что у этого прифронтового населенного пункта обстрелы велись около пяти часов.

Также в этом районе противник применил минометы различных калибров и целый арсенал пехотного вооружения на подступах к Светлодарску и Троицкому. Кроме того, из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Крымского. На других участках противник нарушал перемирие у Железного, Малинового и Новоалександровки.

На Донецком направлении, еще в светлое время суток, захватчики провоцировали украинских воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука.

В общем, за минувшие сутки зафиксировано 20 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранен один украинского защитника, еще один защитник получил боевое травмирования.

Напомним, что 15 февраля пророссийские боевики 10 раз прицельно обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, применяя запрещенные Минскими договоренностями крупнокалиберные артиллерийские системы и тяжелые минометы. В результате боевых действий один боец ВСУ погиб, еще один получил боевые травмы.