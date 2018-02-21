Апелляционный суд Киева отменил приговор и отпустил на свободу двоих «журналистов» террористического канала «НовороссияТВ»

Апелляционный суд Киева отменил приговор осужденным к девяти годам тюрьмы экс-сотрудникам 17 канала Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину, обвиняемых в участии в проекте террористов «Новороссия ТВ».

Об этом в комментарии Украинской правде сообщила адвокат Наталия Вознюк.

Таким образом, суд отменил решение Андрушевского суда Житомирской области и решил пересмотреть дело в первой инстанции.

Судья постановил отпустить Васильца и Тимонина из-под стражи в зале суда и обязать находиться по месту жительства с обязательным ношением электронного браслета.

Осужденных освободили из-под стражи в зале суда.

Адвокат также добавила, что ее подзащитным избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Отметим, «журналисты» Дмитрий Василец и Евгений Тимонин были задержаны 24 ноября 2015 года по подозрению в оказании технического содействия в трансляции на территории Украины канала террористов Новороссия ТВ.

В СБУ тогда заявили, что этот телеканал распространял видео пыток украинских военных.

Позже в их защиту выступила одиозная бывшая регионалка Елена Бондаренко.

Напомним, суд оправдал жителя Николаевщины, который отправился воевать за боевиков «ДНР».