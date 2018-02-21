Апелляционный суд Киева отменил приговор и отпустил на свободу двоих «журналистов» террористического канала «НовороссияТВ»

Апелляционный суд Киева отменил приговор осужденным к девяти годам тюрьмы экс-сотрудникам 17 канала Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину, обвиняемых в участии в проекте террористов «Новороссия ТВ».
Об этом в комментарии Украинской правде сообщила адвокат Наталия Вознюк.
Таким образом, суд отменил решение Андрушевского суда Житомирской области и решил пересмотреть дело в первой инстанции.
Судья постановил отпустить Васильца и Тимонина из-под стражи в зале суда и обязать находиться по месту жительства с обязательным ношением электронного браслета.
Осужденных освободили из-под стражи в зале суда.
Адвокат также добавила, что ее подзащитным избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца.
Отметим, «журналисты» Дмитрий Василец и Евгений Тимонин были задержаны 24 ноября 2015 года по подозрению в оказании технического содействия в трансляции на территории Украины канала террористов Новороссия ТВ.
В СБУ тогда заявили, что этот телеканал распространял видео пыток украинских военных.
Позже в их защиту выступила одиозная бывшая регионалка Елена Бондаренко.
Напомним, суд оправдал жителя Николаевщины, который отправился воевать за боевиков «ДНР».