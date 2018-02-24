«Миротворцы на Донбассе могут заморозить конфликт, а не решить его», - американские СМИ

Американские экс-дипломаты предостерегают, что миротворческие миссии никогда не решали конфликты, а лишь замораживали их.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Украине успокоилась. Миротворческие силы могут непреднамеренно закрепить российский контроль над территориями на Донбассе, а не решить конфликт», - считают нынешние и бывшие чиновники США.

«РФ может попытаться задержать или сорвать процесс перехода под контроль миротворческих сил части российско-украинской границы. Риски можно смягчить, если предложение будет включать определенное смягчение санкций до полного восстановления мира в Украине», - допускают бывшие американские чиновники.

Бывший посол США в России Майкл Макфол напомнил о примере Кипра, где миротворцы были размещены в 1964 году и находятся там до сих пор.

Экс-посол США в ООН Джон Болтон заявил, что миротворческие миссии международной организации обычно замораживают конфликт, а не решают его.

«Очень редко развертывания миротворцев делает что-то другое, кроме как закрепляет присутствие этих сил навсегда», - подчеркнул он.

Действующие американские дипломаты убеждены, что окно возможностей откроется в период между завершением российских президентских выборов и началом чемпионата мира по футболу, который должен в этом году пройти в России, говорится в статье издания.

Курт Волкер, который ведет с Москвой переговоры об отправке миссии, пояснил, что миротворческий план, по его мнению, лучший шанс имплементировать Минские соглашения.

«План по миротворцами сработает только в том случае, если Владимир Путин захочет избавиться западных санкций», - приводит издание слова бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу.

Как известно, Порошенко призвал Совбез ООН отправить на Донбасс миротворцев. В частности, ООН потребуется 20 тысяч миротворцев для Донбасса, не входящих в НАТО и четырех тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.