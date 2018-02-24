В Авдеевке полицейский лабрадор спас жителей Авдеевки от российского беспилотника со взрывчаткой

Лабрадор по кличке Гуч, который служит в кинологическом центре, обнаружил беспилотник российских наемников, чем спас жизни мирным жителям.

Историю спасения рассказал «Фактам» руководитель центра Леонид Котов.

«Наш центр начинался с Тумана – так зовут подаренную секретарем Мариупольского горсовета немецкую овчарку, которая за этот год стала «ведущим» следопытом. Буквально на днях Туман помог найти и задержать человека, сбежавшего из-под стражи. Пес в течение пяти часов вел своего хозяина, кинолога Назара Зубричева, по следу, они прошли более 10 километров», – сообщил он.

Котов добавил, что кроме запаха человека зацепок не было. Ранее, этот пес довел до дома пожилую местную жительницу, у которой была потеря памяти.

«В целом за год кинологические группы нашего центра осуществили 300 выездов на места происшествий, с помощью наших собак были раскрыты 90 преступлений», – сказал руководитель центра.

Отмечается, что там работают 19 служебных собак, среди которых шестеро ищут оружие, боеприпасы и взрывчатку, еще две – наркотики, семь – следовая работа.

Черный лабрадор Гуч и его пегий потомок Теодор недавно обнаружили по дороге на пляж в Мариуполе противопехотную мину с механизмом самоликвидации из 2 кг тротила и пластида. Служебный пес помог сохранить российский беспилотник, который упал в жилом секторе прифронтовой Авдеевки.

«Гуч, обнюхав дрон, обнаружил, что он заминирован. На место была вызвана пиротехническая служба, которая успешно разминировала найденный беспилотник противника. Мы начали обучение собаки по программе «антитеррор»: готовим пса-спецназовца для спецподразделения «Корпус оперативно-внезапного действия» — «КОРД», где вводится должность кинолога», – подчеркнул Котов.

Напомним, на Донбассе во время обстрела боевиков погибла 23-летняя девушка-медик, которая помогала гражданским.