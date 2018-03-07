Россия отрабатывает нападение на нашу страну, - глава военной разведки Норвегии

Руководитель военной разведки Норвегии Мортен Хага Лунде сообщил об отработке Россией наступательных действий на севере страны.

Об этом сообщает The Independent Barents Observer.

Лунде рассказал, что в течение прошлого года разведчики Норвегии насчитали три инцидента с российскими истребителями. Так в марте 2017 года российские бомбардировщики летали в направлении учреждений разведки в городе Варде. Он убежден, что это была отработка наступательных действий, после чего они вернулись на свою базу на Кольском полуострове. В этой операции приняли участие по меньшей мере девять самолетов.

Подобная операция повторилась в мае 2017 года. Тогда россияне отрабатывали нанесение ударов по технике, которая участвовала в международных учениях. К этой операции были привлечены 12 российских самолетов.

Также Лунде отметил активность российского подводного флота. При этом признав, что Норвегия имеет проблемы с выявлением российских подлодок.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что наибольшая угроза для его страны может исходить от России.