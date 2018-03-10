Бывший заключенный рассказал, что боевики «ДНР» заставляли его воевать, но он предпочел остаться в тюрьме

В зоне АТО, на контрольный пункте «Новотроицкое» задержали бывшего арестанта из оккупированного Тореза. Мужчина представился гражданином Грузии, который отбывал наказание в Макеевке и Торезе за разбой.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Мужчина рассказал, что в 2011 году его задержал уголовный розыск, а спустя два года его за разбой приговорили к 7 годам лишения свободы.

«Отсидеть срок спокойно в Макеевской колонии ему не удалось. В конце лета 2014 года происходил неоднократный обстрел Макеевской исправительной колонии, впоследствии его перевели в колонию в Торезе, где на заключенных осуществляли постоянное давление в вопросе пополнения рядов так называемой «ДНР». Террористы поставили мужчину перед фактом, что при перемещении из одного исправительного учреждения в другое его документы, как и документы многих других заключенных, были потеряны, поэтому лучший выход – стать одним из «гордых ополченцев». На это мужчина ответил отказом, но были и такие, кто соглашался в обмен на некую своеобразную свободу», - сообщили в пограничной службе.

Сейчас мужчина передан представителям Национальной полиции для проведения соответствующей проверки и установления личности и гражданства.

Напомним, что ранее правозащитники рассказали о жутких условиях в тюрьмах на оккупированном Донбассе.