Минские договоренности есть, но Россия их не выполняет, – Волкер

Российская Федерация не выполняет положения Минских договоренностей, а новое поколение украинцев воспринимает Россию как агрессора и оккупанта.

Об этом 10 марта на Брюссельском форуме заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает «Радио Свобода».

Согласно словам дипломата, Россия хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство и тем самым вернуть свое влияние на ситуацию в стране. Но, как считает американский политик, напав на Украину, аннексировав Крым и продолжая оккупацию, россияне добились обратного результата. В ответ на агрессию они получили более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину.

«Такого никогда раньше не было», - добавил Волкер.

По его словам, эта тенденция усугубляется с каждым днем, молодое поколение украинцев для России утраченное окончательно, потому что «они воспринимают ее как агрессора и оккупанта».

«Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск из Восточной Украины», - заявил Волкер.

Также он напомнил, что для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, необходимо соблюдать Минские договоренности.

«Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть реализованы», - отметил спецпредставитель США.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что созданные Россией образования «ДНР» и «ЛНР» должны быть ликвидированы, поскольку не соответствуют Конституции Украины.