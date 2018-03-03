«Созданные Россией «ЛНР» и «ДНР» должны быть ликвидированы», - Волкер

Об этом он заявил во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, сообщает УНИАН

«Так называемые «Луганская Народная Республика» и «Донецкая Народная Республика» являются образованиями, которые созданы Россией с целью порождения на месте политической реальности для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить конфликт продолжается, и они должны быть ликвидированы», - сказал Волкер.

В частности, он отметил, что такие образования не соответсвуют украиснкому конституционному устройству, и так как Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины - «эти образования должны исчезнуть».

Он также заявил, что на подготовку местных выборов в отдельных неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей может потребоваться шесть месяцев после полного развертывания миротворческих сил.

По его словам, содействие миротворческой миссии во внедрении Минских соглашений должно создать переходный период передачи контроля на Донбассе сначала от России в ООН, а затем в Украину.

Передачу контроля ООН над ОРДЛО он назвал промежуточным этапом, «на время которого будут организованы и проведены местные выборы, когда будет безопасность, когда будет обеспечена амнистия лицам, совершившим преступления, которые являются составной частью конфликта, когда будет закреплен особый статус».