В оккупированном Севастополе за голосование раздавали медальки и сладости

В аннексированном Севастополе всем, кто проголосовал 18 марта на «выборах президента России» выдают памятные медали.

Как сообщает «Крым.Реалии», на вкладыше написано, что это медаль в память о «референдуме», прошедшем в Севастополе 16 марта 2014 года.

В то же время, как сообщил в Facebook член так называемой «Общественной палаты Севастополя» и «зампредседателя Общественного Совета» при оккупационном «Управлении МВД России по г. Севастополь» Иван Комелов, тем, кто голосовал на выборах впервые, выдают кулечки с ручкой, блокнотом и сладостями.

На фотографии также видно, что проголосовавшие могут сфотографироваться с баннером «Я выбрал президента».

Он также подтвердил, что все проголосовавшие получают медаль. Хотя некоторые в комментариях пишут, что им медалей не хватило. Но при этом некоторые также публикуют фото «наград».

Вместе с тем, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что на выборах президента России, которые Кремль 18 марта намерен провести в аннексированном Крыму, российские власти полуострова интересует в первую очередь явка избирателей.

«Оккупационные власти подготовились в полной мере для того, чтобы выписать те результаты, которые ей нужны во время того незаконного действа, которое они называют «выборами». Их сейчас волнует только один сегмент избирательной кампании. Это явка на участки», - заявил он в комментарии «Крым.Реалии ТВ».

«В то же время все люди, которые не воспринимают оккупацию, а их - большинство, они сейчас в больших раздумьях, потому что есть беспрецедентное давление на людей и угрозы увольнения с работы», - утверждает Чубаров.

По его словам, 18 марта, как и 16 марта 2014 года (дата проведения непризнанного миром «референдума» в Крыму), «значительное количество людей будет перед выбором: сохранить достоинство или все же склонить голову».