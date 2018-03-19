«Он хотел летать, придумал план, что закончит аэропорт, и пойдет на курсы…», – журналист о Владиславе Волошине

Исполняющий обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» за пару недель до смерти строил планы – закончить аэропорт и пойти на курсы летчиков гражданской авиации, так как очень хотел летать.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

«…стал исполняющим обязанности директора Николаевского аэропорта, который скоро должен открыться. Собирал свою команду из таких же честных и принципиальных военных. Последний раз мы увиделись в Киеве в декабре 17-го, а говорили совсем недавно. Он хотел летать, придумал план, что закончит аэропорт, и пойдет на курсы летчиков гражданской авиации. Ни о каких врагах или о не решаемых проблемах я от него не слышал, мы разговаривали в конце февраля. Хотя он очень хотел летать, ему нужна была не просто работа - а работа в небе, он часто говорил об этом...», - написал он.

При этом он также отметил, каким человеком был Владислав Волошин:

«…один из лучших украинских воинов... Без всяких скидок - человек чести, прямой и непреклонный. Расчетливо смелый, решительный и нацеленный на победу в воздухе. А на земле - бескопромиссный, с экстраординарной волей, интеллектуальный человек, с острым критическим мышлением. Он не позволял себе раскисать, никаких депрессий не было и в помине, и вел себя всегда как образцовый офицер… Там, под Иловайском, на отходе от цели все-таки сбили его самого. Он выжил просто чудом, получил тяжелые травмы при катапультировании у самой земли. И еще одно чудо - раненый, вырвался из облавы к своим. И снова встал в строй после всех потрясений, готовый лететь в бой».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета в воскресенье, 18 марта.