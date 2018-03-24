Исполком выделил стипендию жительнице Николаева, которая поддерживает российских оккупантов

Исполком Николаевского городского совета поддержал выплату адресной стипендии Галине Медведевой, которая в социальных сетях высказывала сепаратистские и антиукраинские взгляды.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал Дмитрий Канарский, который ранее входил в состав исполкома.

Согласно опубликованному Канарским скриншоту проекта решения, Медведевой как дочери Героя Советского союза, который освобождал Николаев в составе 68 десантников, назначили адресную стипендию размером 686 гривен.

Ранее исполком неоднократно отказывал в выделении стипендии Медведевой. В комментарии «Преступности.НЕТ» Канарский отметил, что ей должны выплатить деньги за все время, что ей отказывали.

«Должны дать за все время, что она пропустила. В прошлый раз было именно так. Но мы ее четыре раза не пропускали. А потом нас выгнали», - высказал мнение Канарский.

В декабре 2017 года в ходе заседания исполкома директор департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета Сергей Бондаренко вынес предложение возобновить Галине Медведевой ежемесячную выплату. Тогда говорилось о сумме 1 тысяча 313 гривен ежемесячно и 7 тысяч 742 гривны за те месяцы, которые она стипендию не получала. Также выплату стипендии Медведевой поддерживал депутат от «Оппозиционного блока» Олег Солтис.

Согласно сообщению отдела информационного обеспечения Николаевского городского совета, кроме Медведевой адресную помощь выделят еще по 292 заявлениям. На это направят более 235 тысяч гривен.