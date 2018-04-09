Обнародованы новые доказательства причастности российских военнослужащих к трагедии MH-17

Журналисты обнародовали новые сведения, доказывающие причастность российского военного Сергея Дубинского по прозвищу «Хмурый» к катастрофе малайзийского Boeing 777 на Донбассе летом 2014 года.

Об этом передает «Радио Свобода» в своем спецпроекте «Донбасс.Реалии».

Журналисты и международные исследовательские организации идентифицировали российского военного, причастного к гибели 298 людей. Им оказался некий Сергей Дубинский. Радиоперехват СБУ, видео очевидцев, выводы Международной следственной группы - эти данные помогли журналистам «Донбасс.Реалии» в точности воспроизвести маршрут российской зенитно-ракетной установки «Бук».

Собранные журналистами видеодоказательства позволяют утверждать, что комплекс перемещался по контролируемой боевиками территории в сторону поселка Первомайский, откуда и был произведен выстрел, убивший 298 человек на борту Boeing.

Радиоперехват СБУ, опубликованный в июле 2014 года, на котором зафиксирован разговор террористов.

Человек, который дает указания о транспортировке «Бука», на записях СБУ появляется под позывным «Хмурый». Одним из первых в своем расследовании его идентифицировал руководитель общественной организации «Европространство» Олег Батурин.

- Он был, фактически, одним из архитекторов управленческих военных органов в «ДНР». Затем на базе этих отделов, которые он создал, он сформировал так называемое Главное разведывательное управление «ДНР», которое сам и возглавил, - говорит Олег Батурин.

Батурин выяснил, что настоящее имя «хмурого» - Сергей Дубинский. Он был сперва советским, а затем и российским военным - полковником Главного разведывательного управления Генерального штаба России.

Для того, чтобы идентифицировать голос переговорщиков, журналисты обратились к брату Сергея Дубинского - Роману. Роман Дубинский отметил, что уже 10 лет они с братом не поддерживают контакт. Роман живет в Киеве, и по его словам, занимает абсолютно проукраинскую позицию. Прослушав запись он сообщил, что голос на записи имеет сходство с голосом его брата.

- Похожий, да. То что я слышу - да, есть сходство, и сильная сильная", - сказал Роман Дубинский.

Сергей Дубинский уехал из Донбасса начале 2015 года и осел на хуторе Большой Лог Ростовской области. «Донбасс.Реалии» отправились туда, чтобы расспросить самого фигуранта аудиозаписей об атаке на малазийский Boeing. Новое место жительства "хмурого" удалось легко найти, ведь раньше он сам публиковал снимки дома в соцсетях. Но разговаривать с журналистами он отказался.

Напомним, что родственники жертв катастрофы «MH17» выиграли суд в США против террориста Гиркина.