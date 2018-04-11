Волонтеры показали, как боевики «ДНР» обстреливают позиции ВСУ из Донецка

В среду, 11 апреля, в Киевском районе Донецка зафиксировано, как ведется обстрел позиций украинских военных со стороны временно оккупированных территорий.

Соответствующее видео разместили волонтеры Фонда «Повернись живим».

Также разведчики рассказали волонтерам о прибытии большого количества боекомплекта, о десятках единиц новых танков оккупантов, БМП-2 и самоходных артиллерийских установок и большого количества личного состава.

Волонтеры напомнили, что за последние 5 суток 15 военных получили ранения, 6 жилых домов мирного населения уничтожено. С января боевики впервые обстреливают позиции украинских военных из 122-мм ствольной артиллерии и танков, применяют беспилотники-камикадзе, начиненные тротилом.

Напомним, в ночь на 11 апреля боевики обстреляли частный сектор Авдеевки Донецкой области.