«Вошла в наши дома и нашу жизнь», - Порошенко заявил, что новая Холодная война с Россией уже началась

Президент Петр Порошенко считает, что новая холодная война между Западом и Россией уже началась.

Об этом он заявил в ходе Киевского форума безопасности, передает «Левый берег».

«Сегодня часто приходится читать пророчества экспертов о том, что мы якобы стоим на пороге Холодной войны. Но я хочу вас разочаровать. Она уже идёт. Эта война идёт достаточно давно. Холодная война в ее гибридной реакции Кремлевского приготовления. Эта война уже перешла наш с вами порог. Вошла в наши дома и нашу жизнь. В наши сети, наши электронные ящики», — заявил он.

Глава государства отметил о необходимости объединения государства для противостояния этой войне. Тем более, что весь мир сегодня стоит на пороге судьбоносных решений, учитывая драматические события в Сирии.

«Если мы будем неуверенны, то наша неуверенность будет подпитывать аппетиты наших врагов», — сказал президент.

Глава государства выразил уверенность, что именно агрессия в отношении Украины является «ахиллесовой пятой России».

«Мы выстоим и мы победим», — заверил президент.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что с 2014 года оккупационные силы РФ убили на Донбассе 242 ребенка.