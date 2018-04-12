«Считают, что руки у меня по локти в российской крови», - Турчинов объяснил, почему росСМИ прозвали его «Кровавый пастор»

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что прозвище «Кровавый пастор» российские СМИ могли дать ему из-за того, что он проповедует в протестантской церкви.

Об этом он рассказал в интервью изданию «ГОРДОН».

«Видимо, считают, что руки у меня по локти в российской крови. Пастором меня и раньше называли из-за того, что я протестант и проповедую в церкви. Но для российских пропагандистов и «пастор» – это негативное слово. Протестант для них – враг. В Советском Союзе все протестанты были, по версии КГБ, агентами ЦРУ и по тюрьмам сидели. Добавили еще эпитет «кровавый», потому что российскую кровь на Донбассе пролил, и получили тиражируемое клише, имеющее для российских обывателей двойной негативный смысл», – сказал Турчинов.

Секретарь СНБО также отметил, что пренебрежительно относиться к их пропагандистскому творчеству.

Напомним, в начале 2014 года Вооруженные силы Украины были неспособны справиться с российской агрессией.