В Вознесенске водитель «ВАЗа» врезался в дерево и погиб – жена говорит, что ему стало плохо

Утром в субботу, 14 апреля, в Вознесенске Николаевской области в аварии погиб 52-летний водитель «ВАЗ-2102».

Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что авария произошла в 7:50 вблизи дома № 181 по улице Киевской. Водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где произошло столкновение с деревом.

«По словам жены погибшего, которая также находилась в автомобиле, мужчина пожаловался на состояние здоровья и потерял сознание», - отмечается в сообщении полиции.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Первомайске «Honda» врезалась в дерево. При этом водитель автомобиля погиб, а шестеро пассажиров, в том числе ребенок травмировались.