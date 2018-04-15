Спецпредставитель США не считает, что Россия готовит новое наступление на Донбассе

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер не считает, что Россия готовит новое наступление на Донбассе в ближайшее время.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он отметил, что видит постоянное финансирование РФ и военную поддержку боевиков в зоне АТО.

- Россияне уже 4 года поддерживают конфликт на востоке Украины танками, минометами, пехотой, радиоэлектронным вооружением, - всем, что можно себе представить. Поэтому это вопрос постоянной ротации техники и людей. Но я не думаю, что сейчас движения на российско-украинской границе заметно отличаются от тех, которые мы видели три с половиной года, - сообщил он.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты, а также их союзники Великобритания и Франция выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух – земля». Ракеты ударили по военным и гражданским объектам сирийского режима Асада, который поддерживает Россия.