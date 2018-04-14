Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по военным объектам в Сирии

США, Франция и Великобритания в субботу рано утром, 14 апреля, вместе нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Об этом пишет ВВС.

Накануне атаки Трамп выступил перед своими согражданами.

- Сограждане-американцы, недавно я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать нанесение высокоточных ударов по целям, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада. В настоящее время осуществляется совместная операция с вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства. Мы благодарим обе эти страны, - заявил он.

Кроме того он обратился к президенту России Владимиру Путину.

- В 2013 году президент Путин и его правительство обещали миру, что они гарантируют ликвидацию химического оружия Сирии. Недавняя атака Асада - и сегодняшняя реакция - являются прямым результатом того, что Россия не выполнила это обещание. Россия должна решить, продолжит ли она идти по темному пути или присоединится к цивилизованным нациям, к силам стабильности и мира. Надеюсь, когда-нибудь мы договоримся с Россией, а может быть, с Ираном - но, возможно, и нет, – резюмировал Президент США.

Глава Пентагона Джим Мэттис сообщил, что во операции было задействовано вдвое больше оружия, чем в прошлом году, когда вооруженные силы США выпустили 59 ракет "Томагавк" по авиабазе войск Асада, сообщает Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что его страна, США и Великобритания начали военную операцию против «тайного химического арсенала» сирийского правительства.

По его словам, «красная линия была пересечена» после предполагаемой химической атаки на прошлой неделе в сирийском городе Дума.

У Франции «нет сомнений», что сирийское правительство несет за нее ответственность.

Макрон сообщил, что операция ограничится ударами по возможностям Сирии производить химическое оружие. Он не сообщил, какое оружие задействовано в операции и по каким именно целям.

Сайт газеты «Коммерсант» со ссылкой на военный источник в Сирии приводит список объектов, «куда попали ракеты»:

Штаб Республиканской гвардии. Батальон 105 (Дамаск) База ПВО, расположенная под горой Касьюн (Дамаск) Аэропорт Мезза (Дамаск) Аэропорт Ад-Думейр (Восточная Гута) Научно-военный центр в Барзе (район Дамаска) Штаб-квартира научного центра в Джамрайя в пригороде Дамаска Батальон 41 спецзназ (пригород Дамаска) Военные подразделения в Каламуне (северный пригород Дамаска) Военный объекты в Кисве (пригород Дамаска) Военные склады в Хомсе

Данные объекты, по сообщению Reuters, которое ссылается на высокопоставленного проправительственного чиновника, были эвакуированы несколько дней назад благодаря предупреждению России.

- Мы были предупреждены об ударе, и все военные базы были эвакуированы несколько дней назад»,— сказал собеседник агентства. Он добавил, что сирийским ПРО удалось сбить треть запущенных в сторону Сирии ракет. Всего, по его словам, США и их союзники выпусти по территории страны около 30 ракет. Источник уточнил, что сейчас поводится оценка урона, нанесенного обстрелом, - отметил собеседника агентства.

Syria's air defense systems activated shortly after U.S. President Donald Trump ordered strikes. Syria's State TV: The Syrian military confronts air strikes with anti-aircraft weapons pic.twitter.com/GUf0merJy2 — China Xinhua News (@XHNews) 14 апреля 2018 г.

В Минобороны России сообщили, что ракеты не входили в «зону ответственности ПВО России».

«Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила», - говорится в заявлении ведомства.

Среди целей удара США и их союзников была в том числе гражданская инфраструктура Сирии, добавили в Минобороны.

Точной информации о том, есть ли жертвы среди мирного населения, нет. Поступает информация о гражданских, которые получили ранения.

После атаки жители Дамаска вышли на акцию протеста против бомбардировок. Они размахивают национальными и российскими флагами, кричат: «Нас не запугать!». Машины украшены портретами Башара Асада и его покойного отца, Хафеза Асада. У некоторых протестующих в руках автоматы.

Напомним, в подконтрольном сирийским повстанцам городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля произошла химическая атака, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек.

Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что «на подходе хорошие, новые и «умные» ракеты».