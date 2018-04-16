В Чернигове СБУ разоблачила провокаторов, нанятых российскими спецслужбами

СБУ заявляет о разоблачении в Чернигове «организованной группировки», которая якобы по заказу российских спецслужб осуществляла провокации по разжиганию межнациональной и межрелигиозной вражды.

Соответствующее сообщение опубликовал пресс-центр Службы.

Организатором провокаций в СБУ называют жителя одного из южных регионов Украины, который якобы подыскивал исполнителей акций в разных областях с помощью соцсетей.

По версии спецслужбы, один из членов группировки – житель Чернигова оставил на стене местной синагоги антисемитские надписи.

При обыске в его доме были найдены «инструкции по ведению подрывной деятельности и материалы с антисемитской и пророссийской пропагандой», провоцирующие вражду, утверждают в СБУ. Эти брошюры подозреваемый якобы получал от своего куратора через Интернет и затем множил их с помощью принтера.

Напомним, ранее в СБУ сообщали об обезвреживании двух групп российских диверсантов, пытавшихся ухудшить отношения Украины и Польши.