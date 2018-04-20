На Донбассе боевики за сутки совершили 35 обстрелов – пострадали двое бойцов ВСУ

За прошедшие сутки, 19 апреля, российско-оккупационные войска 35 раз обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В штабе подчеркнули, что агрессор снова применил запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов боевики вели огонь по укреплениям ВСУ в Песках и Опытном. Также в районе Песков и Авдеевки бойцы АТО были обстреляны из минометов калибра 82 мм.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по украинским опорным пунктах вблизи шахты «Бутовка», Водяного, Авдеевки, Лебединского и Каменки. Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили неподалеку Марьинки, Пищевика и Гнутово.

На Луганском направлении из гранатометов агрессор открывал огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Станица Луганская, Майское и Артема.

Напомним, в Молдове поймали приднестровских «инструкторов», сотрудничавших с боевиками на Донбассе.