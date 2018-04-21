На Донбассе боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ – один украинский боец погиб, еще один ранен

За прошедшие сутки, 20 апреля, российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать Минские соглашения, применяя запрещенное оружие, и 36 раз обстреляли позиции украинских защитников. В результате вражеского огня один украинский военнослужащий погиб, еще один – получил ранение, его доставили в лечебное учреждение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении с реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Лебединского, выпустив 40 реактивных снарядов.

Также под Лебединским враг применил 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме этого с 122 мм артиллерии и 120 мм минометов оккупанты открывали огонь по защитникам Широкиного и Водяного.

Минометы калибра 120 мм агрессор применил вблизи Новотроицкого, 82 мм минометы в районе Песков, Водяного и шахты «Бутовка», гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – около Гнутового, шахты «Бутовка», Водяного, Песков, Верхнеторецкого и Опытного. Огонь из стрелкового оружия вели по защитникам Марьинки, Невельского, Авдеевки и Новотроицкого.

На Луганском направлении с запрещенной 122 мм артиллерии агрессор обстрелял украинские опорные пункты в районе Попасной, с 82 мм минометов и вооружения БМП стреляли под Троицким, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Новгородского.

Кроме этого гранатометы и снайперское оружие оккупанты применили вблизи Зайцевого, вооружения БМП - в районе Крымского, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Травневого, а стрелковое оружие – под Новолуганским.

Напомним, что 19 апреля российско-оккупационные войска 35 раз обстреливали позиции ВСУ, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.