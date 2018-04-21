Из-за агрессии РФ Литва попросила США разместить в Прибалтике больше ЗРК

Литва попросила США разместить в странах Прибалтики больше зенитно-ракетных комплексов, таких как Patriot и Avenger.

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра оборона Литвы Раймундаса Кароблиса, Вильнюс попросил Вашингтон разместить свои ЗРК в Эстонии, Латвии и Литве на постоянной основе для создания региональной системы противовоздушной обороны..

В Прибалтике опасаются возможной агрессии со стороны России, которая имеет более мощные военно-воздушные силы.

НАТО нужно регулярно проводить учения в прибалтийских странах, чтобы суметь защитить регион в случае вооруженного конфликта, отметил Кароблис.

Ранее сообщалось, что Россия разместила «Искандеры» у границы с Украиной.