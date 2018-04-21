На Донбассе боевики усиливаются и строят третью линию обороны, – разведка Минообороны

На Донбассе боевики усиливают фортификационное оборудование передовых позиций и строят третью линию обороны.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на представителя Министерства обороны полковника Дмитрия Гуцуляка.

«По информации Главного управления разведки МОУ, командование российско-оккупационных войск усиливает фортификационное оборудование передовых позиций и продолжает создание так называемой третьей линии обороны», – отметил Гуцуляк.

Также сообщается, что оккупационные власти обязали местные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства обеспечивать подразделения оккупантов строительными материалами, техникой, продовольствием и горюче-смазочными материалами.

Кроме того, под видом инициативы «общественных организаций» с местного населения осуществляется сбор продуктов питания для боевиков.

Напомним, 20 апреля российско-оккупационные войска продолжали грубо нарушать Минские соглашения, применяя запрещенное оружие, и 36 раз обстреляли позиции украинских защитников. В результате вражеского огня один украинский военнослужащий погиб, еще один – получил ранение, его доставили в лечебное учреждение.