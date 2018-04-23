«Четыре дня без воды»: В Авдеевке восстановлено водоснабжение, отключенное из-за обстрелов боевиков

Донецкая фильтровальная станция снова заработала, что позволило в полном объеме возобновить водоснабжение Авдеевки, Ласточкино и Орловки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

«22 апреля, в 15:30 от диспетчера Авдеевского ПУ ВКХ коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» поступило сообщение о том, что в 15:10 открыта задвижка водопровода из Донецкой фильтровальной станции (которая находится в так называемой «серой зоне») на г.Авдеевка, производится заполнение системы и пополнение резервуара», — сказано в сообщении.

Напомним, 18 апреля боевики «ДНР» обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Это повлекло прекращение подачи воды в Авдеевку и ряд других населенных пунктов. Воды в резервуарах хватало лишь на краткосрочное водоснабжение населенных пунктов.