За сутки в АТО боевики провели 52 обстрела: трое украинских военных ранены, двое травмированы

За прошедшие сутки 26 апреля боевики российско-оккупационных войск осуществили 52 обстрела позиций украинских военных в районе АТО.

Об этом информирует пресс-центр штаба в Facebook.

Так, на Донецком направлении из запрещенных минским соглашением 120 мм минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Новотроицкого.

Также из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов агрессор вел огонь по нашим опорным пунктам вблизи Лебединского, из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в Верхнеторецком, Песках, Красногоровке и Шахте «Бутовка».

Отмечается, что гранатометы различных систем и стрелковое оружие российско-окупационнные войска применяли вблизи Авдеевки, Марьинки, Водяного и Каменки. Сообщается, что под огонь из вооружения БМП попали защитники Шахты «Бутовка», из крупнокалиберных пулеметов - Невельского, Талаковки и Опытного.

«На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ружья оккупанты обстреляли наши укрепления вблизи Зайцево. Также из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по защитникам населенного пункта Золотое», - заявили в штабе.

Трое украинских военных ранены, двое получили боевое травмирование.

Ранее сообщалось, что по словам начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко, при обострении ситуации в Донбассе боевые части готовы пополнить 100 тысяч резервистов.