За сутки на Донбассе боевики провели 53 обстрела: трое украинских военных ранены

В зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки, 27 апреля российско-оккупационные войска совершили 53 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, в результате трое украинских военных ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на донецком направлении из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Водяного и Лебединского.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник неоднократно вел огонь по нашим позициям вблизи Шахты «Бутовка», Невельского, Гнутово, Марьинки, Каменки и Песков, из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса - под Талаковкой, из гранатометов - возле Авдеевки и Богдановки, крупнокалиберных пулеметов - в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкино, Павлополя и Пищевика, из стрелкового оружия - по защитниках Авдеевки, Красногоровки, Талаковки и Широкино, а возле Марьинки велся снайперский огонь.

На луганском направлении из минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по украинским позициям под Крымским и по нашим опорным пунктам вблизи Светлодарска.

Напомним, что за прошедшие сутки 26 апреля боевики российско-оккупационных войск осуществили 52 обстрела позиций украинских военных в районе АТО.