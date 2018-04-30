СБУ на Николаевщине установила блокпосты и вывела на них бронетехнику

В понедельник, 30 апреля, на территории Николаевской области управление Службы безопасности при взаимодействии с Нацполицией и военнослужащими установило блокпосты на основных трассах и проводит антитеррористические мероприятия.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источник в Антитеррористическом центре при СБУ.

По словам собеседника издания, данные меры направлены на обеспечение безопасности на территории области в канун майских праздников. Задействован весь личный состав управления СБУ в Николаевской области, а также приданные силы, которые входят в состав Антитеррористического центра СБУ: Нацполиция, военнослужащие, в частности морская пехота.

Силовики проводят фильтрационные мероприятия по выявлению участников незаконных вооруженных формирований и их пособников, проверяя транспортные средства и документы у граждан.

В общей сложности на территории области установлено шесть таких блокпостов, как в пределах города Николаева, так и на трассах.

Напомним, в Николаеве в преддверии и во время праздников первой декады мая управление СБУ переходит на усиленный вариант несения службы.