Николаевская СБУ на майские праздники перешла на усиленный режим службы и просит сообщать о подозрительных личностях

В Николаеве в преддверии и во время праздников первой декады мая Управление СБУ переходит на усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщили в пресс-группе Николаевского управления СБУ.

«Уважаемые жители области! Информируем вас, что правоохранители принимают исчерпывающие меры для того, чтобы в регионе сохранялись спокойствие и общественный порядок. В то же время, призываем вас оставаться бдительными и максимально содействовать сотрудникам правоохранительных органов».

«Помните, что необходимо срочно информировать силовиков об оставленных в общественных местах предметах и транспортных средствах, вызывающих подозрение. Особое внимание необходимо уделить лицам, поведение которых вызывает настороженность. Они могут проявлять необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, местам массового скопления людей, предприятиям, складам армейского вооружения и другим военным объектам, уязвимым в террористическом отношении, а также к зданиям органов власти и управления», - сообщили в ведомстве.

В случае обнаружения оружия или взрывчатых веществ, неизвестных устройств, а также получения информации о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, сепаратистской или диверсионной деятельности против Украины, вы можете круглосуточно обратиться по телефонам доверия (0512) 49-03-22 или дежурного по управлению (0512) 37-00-70.

Кроме того, имеющуюся информацию о фактах подготовки и совершения терактов и диверсий можно направить на электронную почту Управления СБУ: usbu_myk@ssu.gov.ua, а также лично передать ее по адресу: Николаев, улица Спасская, 40. Каждая полученная информация будет проверена.

Напомним, что ранее в СБУ заявили о предотвращении массовых беспорядков, которые готовили спецслужбы РФ на майские праздники.