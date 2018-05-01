На Донбассе боевики 44 раза обстреливали украинских военнослужащих – ранены четверо бойцов ВСУ

На Донбассе 30 апреля зафиксировано 44 вражеских обстрела, в результате которых ранены четверо украинских военнослужащих.

Об этом сообщил на брифинге во вторник, 1 мая, спикер Минобороны Максим Праута.

«В результате вражеских обстрелов получили ранения четверо наших защитников. Состояние здоровья трех пострадавших оценивается как удовлетворительное, один военнослужащий находится в состоянии средней тяжести», - сообщил он.

Все 44 вражеских обстрела, зафиксированные на линии соприкосновения в прошедшие сутки, определены как прицельные.

На Луганском направлении зафиксировано 8 обстрелов, 4 из которых - в районе Луганского. Также под вражеский огонь попали украинские опорные пункты в районе Валуйского, Новгородского и Троицкого. На этом направлении противник применял БМП, гранатометы и стрелковое оружие различных типов и калибров.

На Донецком направлении зафиксировано 36 вражеских обстрелов. Наибольшую активность противник проявлял в районе Авдеевки, Верхнеторецкого и Марьинки.

В районе Новотроицкого и шахты Бутовка противник дважды открывал огонь из минометов калибра 120 мм, выпустив в сторону украинских военных 11 мин этого калибра.

Под обстрелом из минометов калибра 82 мм оказались военные ВСУ в районе Верхнеторецкого, Лебединского, Талаковки и шахты Бутовка.

Из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных типов и БМП были обстреляны украинские опорные пункты в районах населенных пунктов Авдеевка, Верхнеторецкое, Водяное, Гнутово, Каменка, Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Опытное, Павлополь, Пески, Пищевик, Талаковка, Тарамчук, Широкино, а также шахты Бутовка.

Военнослужащие ВСУ 14 раз открывали ответный огонь, применяя исключительно разрешенное минскими договоренностями оружие.

1 мая по состоянию на девять часов утра зафиксировано 6 прицельных обстрелов украинских опорных пунктов. Два из них произошли на Луганском направлении, еще 4 - на Донецком. Противник применял гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, что 30 апреля на Донбассе официально закончилась Антитеррористическая операция и началась Операция объединенных сил.