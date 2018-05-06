С начала войны на Донбассе от мин погибло по меньшей мере 355 гражданских, - МинВОТ

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 10 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(6)   

В период с мая 2014 года по март 2018 от мин и взрывоопасных остатков войны на подконтрольной Украине территории Донбасса погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, 1456 - получили ранение.

Об этом сообщают в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины.

Согласно полученным МВОТ данным, в Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1108 - раненых, в Луганской области количество погибших достигло 177 человек, раненых - 348.

«Одним из важнейших мероприятий противоминной деятельности является оказание помощи пострадавшим от мин и ВОВ, включая реабилитацию и восстановление. Для этого крайне необходимо иметь точные обобщеные данные о пострадавших», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине не существует официальной единой статистики в отношении гражданского населения, получивших ранения или погибших в результате взрыва мин и взрывоопасных предметов. 

Ранее сообщалось, что за время проведения Антитеррористической операции статус участника боевых действий получили больше 228 тысяч военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор