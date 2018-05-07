«Портреты Ленина и флаги «ЛДНР»: в Лиссабоне россияне устроили акцию «Бессмертный полк»

Накануне конкурса «Евровидение-2018», который пройдет в португальском Лиссабоне, российская делегация устроила акцию «Бессмертный полк», посвященную Второй мировой войне.

Об этом рассказал председатель Союза украинцев в ​​Португалии Павел Садоха, сообщает «Громадське радіо».

Кроме портретов родственников, погибших на войне, участники акции в Лиссабоне несли флаги Украины, Грузии, Беларуси и России. Также россияне несли флаги террористических «ЛДНР».

Всего в акции принимало участие около 300 человек. Возглавила шествие певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на песенном конкурсе.

«Мы пошли на акцию, чтобы зафиксировать, кто там есть, какую используют символику и, кто является организатором акции. На площади рядом с российскими флагами были флаги «ДНР» и «ЛНР», — говорит Садоха.

Как оказалось, мужчина который нес флаг Украины — не является украинцем. Флаг Грузии также нес не грузин, а гражданин Белоруссии.

Напомним, в России на митингах против Путина задержали 1600 человек – в том числе кричавшего «Позор» мальчика и мать с ребенком.