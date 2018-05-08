В плену боевиков на Донбассе находится 74 бойца ВСУ, - глава Минобороны Полторак

В плену боевиков на оккупированном Донбассе находится 74 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью «Обозревателю».

- На сегодня в плену находится 74 наших бойца, и каждый раз при проведении переговоров этим вопросом занимаются соответствующие уполномоченные и Служба безопасности Украины. Делаем все возможное, чтобы обменять наших воинов. К сожалению, «руководители» так называемых военных подразделений Л/ДНР отдают не всех военных. Чаще всего они не отпускают стойких ребят, пробуют сначала сломать, - сообщил он.