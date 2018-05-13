«Лозунги не соответствуют тематике митинга»: В Москве на акции «За свободный Интернет» задержали около 30 человек

В Москве в воскресенье, 13 мая, прошла согласованная с властями акция «За свободный Интернет», в ходе которой демонстранты протестовали против ограничения доступа к интернет-ресурсам.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Перед началом митинга у рамок металлоискателей был задержан один из демонстрантов Владимир Комарницкий. Полицейские проверили у него документы, после чего, забрав флаги и баннер, отвезли в ОВД «Красносельский».

Позже стало известно, что Комарницкий возглавляет анархистский «Черный блок» и принес на митинг атрибутику этого движения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали до 30 человек. Об этом сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. По его словам, задержали человек 25-30, представителей «Левого фронта», анархистов, других организаций.

«Сейчас их вывели за ограждения, сажают в автобусы», - сказал Удальцов.

Также он отметил, что претензии полиции состоят в том, что активисты произносили политические лозунги, которые не соответствуют тематике митинга.

На митинге За свободный интернет pic.twitter.com/ktKyAqz4Xr — Кирилл Лобанов (@luxe771) 13 мая 2018 г.

Винтилово полностью и со звуком. Женщина пытается объяснить, что митинг согласован, задерживаемые скандируют "За что?".

За что... За то, что на согласованные митинги ходите. pic.twitter.com/k0aiEkVbJh — Грани.Ру (@GraniTweet) 13 мая 2018 г.

Организаторы акции назвали её целью «привлечь внимание общественности к ограничениям доступа к интернет-ресурсам и интернет-инструментам, к уголовным делам за «лайки и репосты», к действиям Роскомнадзора, ограничивающим конституционные права граждан, призвать к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова, к освобождению политзаключенных, репрессированных по интернет-делам».

Напомним, что по всей России 5 мая прошли митинги против инаугурации президента России Владимира Путина, по итогам которых в 23 городах задержали 1607 человек. Митингующие выступили «против коррупции, установления монархии, неравенства, цензуры и беззакония».