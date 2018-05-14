Совет ЕС ввел санкции протии пяти организаторов вборов президента РФ в аннексированном Крыму

Совет Евросоюза ввел санкции против пяти организаторов выборов президента России в аннексированном Крыму.

Об этом президент Петр Порошенко сообщил в Facebook.

«Приветствую официальное решение Совета ЕС о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов Президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе», - написал он.

По словам Порошенко, наказание за любые незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины является неизбежным.

«Мои встречи в Аахене с лидерами ЕС, Франции, Германии четко подтвердили, что тема деоккупации и восстановления суверенитета Украины над Крымом является одним из насущных приоритетов европейской повестки дня», - отметил глава государства.

В нынешнем виде санкционный список включает в себя 150 физических и 38 юридических лиц, причастных к гибридной агрессии России против Украины, в частности к аннексии Крыма. Активы этих лиц в ЕС заморожены, также им запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Напомним, ранее СНБО ввел новые санкции против лиц, связанных с российской агрессией против Украины.