Николаевский видеоблогер проехался по «крымскому» мосту в Россию – его оштрафуют и внесли в базу «Миротворца»

Виктор Петровский Видеоблогер из Николаева Виктор Петровский проехался по «крымскому» мосту, который соединяет оккупированный Крым с Россией. За это его намерены оштрафовать украинские пограничники.

Как сообщил в эфире телеканала АТР спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, Петровского оштрафуют за пересечение границы через закрытый пункт пропуска. Напомним, что украинский пункт пропуска Керчь закрыли весной 2014 года после аннексии Крыма.

- Такие действия в любом случае являются незаконными, так как посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска – это нарушение отечественного законодательства. При въезде в Украину через действующие пункты пропуска ему придется оплатить штраф от 3,5 тысяч гривен, - сказал Слободян.

В видео отмечается, что Петровский вместе с крымской блогершей Аленой Бардовской направляются в Абхазию – оккупированный и разрушенный Россией регион Грузии. Это может грозить блогеру наказанием от грузинских пограничников.

Кроме того, Петровского и Бардовскую внесли в украинскую базу «Миротворец», которая содержит данные о пособниках российских оккупантов. Сделали это за то, что Петровский расхваливал качество постройки «крымского моста», проехался по нему в колонне автомобилей с российскими флагами и рассказывал, как «все хорошо» в Крыму и России.

«Антиукраинский пропагандист. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в легализации аннексии Крыма», - так описан Петровский в базе «Миротворец».

Свои поездки в Крым и Россию Петровский оправдывает тем, что он «не украинец, не русский, а родился в СССР» и «какие-то политики что-то придумали».

Напомним, что российские оккупанты незаконно осудили украинского, крымского кинорежиссера Олега Сенцова. Он находится в колонии за полярным кругом и объявил голодовку в знак протеста против произвола РФ и с намерением обратить на него внимание международного сообщества.