Боевики «ДНР» обстреляли жилые районы Торецка

Вечером 25 мая боевики обстреляли жилые районы города Торецка Донецкой области, в результате чего был поврежден трехэтажный дом.

Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

«25 мая в 23:53 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о том, что в результате боевых действий на территории г. Торецка Донецкой области произошло попадание взрывоопасного предмета в кровлю трехэтажного жилого дома, в результате чего была повреждена квартира на третьем этаже и кровля дома», - говорится в сообщении.

Спасатели, которые прибыли на место инцидента, обнаружили два взрывоопасных предмета, которые не разорвались. В 02:11 26 мая их было изъято.

В пресс-службе военно-гражданской администрации Торецка сообщили, что в результате обстрела погибших и пострадавших среди мирного населения нет.

Напомним, из-за обстрела Старой Николаевки произошли взрывы боеприпасов ВСУ – началась эвакуация населения.