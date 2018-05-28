На Донбассе украинские военнослужащие уничтожили троих боевиков, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 27 мая, на Донбассе российско-оккупационные войска 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза - из тяжелого вооружения.

Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.

На Горловском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское. На Донецком направлении - вблизи Шахты Бутовки, Красногоровки и Марьинки.

Также была обострена ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное и Широкино.

Около 19:00, во время короткого боестолкновения возле населенного пункта возле Павлополя, украинские военнослужащие уничтожили троих боевиков и ещё троих ранили.

В то же время один военнослужащий Объединенных сил пропал и сейчас принимаются меры по его розыску. Также два украинских воина получили ранения, их безотлагательно эвакуировали в госпиталь.

Напомним, что на Донбассе в результате обстрела боевиков погибли двое сотрудников спецподразделения СБУ.