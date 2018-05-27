На Донбассе в результате обстрела боевиков погибли двое сотрудников спецподразделения СБУ

На Луганщине в результате артиллерийского обстрела погибли двое военнослужащих спецподразделения СБУ «Альфа», еще один тяжело ранен.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

«Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом событии в Луганской области. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, привлеченных к Операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО «А», еще один тяжело ранен», – написала она.

Елена Гитлянская сообщила, что погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

Напомним, что за сутки, 26 мая, на Донбассе погиб один военнослужащий и еще четверо ранены.